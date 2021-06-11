В Брянске на половине дороги по улице Объездной уложили асфальт

В Брянске на улице Объездной уложили выравнивающий слой асфальта на одной стороне дороги, которую расширили до шести полос. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Объездной уложили выравнивающий слой асфальта на одной стороне дороги, которую расширили до шести полос. Перед светофорам полос будет даже семь, чтобы не препятствовать движению.

Одновременно сделали канализационные колодцы, засыпали грунтом обочины. Здесь осенью проложат тротуары. Городская магистраль станет безопаснее и удобнее для водителей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».