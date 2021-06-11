Юные брянцы накануне Дня России получили паспорта

В Фокинском районе Брянска юным горожанам вручили паспорта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска юным горожанам вручили паспорта. Кроме главного документа они получили экземпляр Конституции РФ, а также дневники, тетради, флажки с российской символикой. В преддверии Дня России торжественные церемонии вручения паспортов пройдут во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской админитсрации.

- Быть гражданином России – это высокая честь,- сказал глава района Евгений Антошин.- Вы сегодня получите очень важный документ, удостоверяющий, что вы — граждане Российской Федерации. Отныне у вас будут не только большие и важные права, но и ответственность за свои поступки, и определённые обязанности.

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