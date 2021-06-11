Сергей Густов провел пресс-конференцию о газификации России

Фото: «Газпром межрегионгаз».

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов рассказал о ходе газификации страны на пресс-конференции в пятницу, 10 июля. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, он, в том числе, рассказал об опыте Брянской области по замене газового оборудования малообеспеченным семьям и привел механизм этой работы в качестве примера для других регионов РФ.

Газификация и догазификация

Сергей Густов отметил, что президент поставил задачу «Газпрому» обеспечить технически возможную газификацию страны на 100 % к 2030 году. Глава «Газпром межрегионгаз» уверен, что компания справится с этой задачей. В прошлом году уже была проведена большая работа по подготовке ускоренной газификации. При участии руководства регионов составлены программы газификации на 2021-2025 гг. В декабре 2020 года подписаны программы синхронизации программ. Сумма инвестиций «Газпрома» в программу газификации составит 526, 1 млрд рублей.

Он также добавил, что по результатам решений Федерального Собрания было дано поручение ПАО «Газпром» и региональным властям обеспечить до 1 января 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах строительство газопроводов до границ земельного участка без привлечения средств граждан. Сейчас Минэнерго весте с Газпромом и газораспределительными организациями осуществляет сбор информации о планируемом объеме догазификации, разрабатываются ее механизмы.

В настоящий момент уровень газификации природным газом в Брянской области составляет 87,2 %. Технически возможная газификация региона должна завершиться до 2025 года. До этого времени по программе газификации регионов РФ на территории Брянской области будет завершено строительство еще 8 газопроводов. Строительно-монтажные работы выполняются в срок согласно плану-графику, утвержденному ПАО «Газпром» и правительством региона.

В этом году в Брянской области уже завершено строительство межпоселкового газопровода д. Кожемяки – п. Семки – д.Рудня протяжённостью 3,8 км, созданы условия для газификации жителей населённых пунктов Семки и Рудня Почепского района Брянской области. Запланировано строительство ещё одного объекта в Суражском районе. Начнется и реализации 6 объектов межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 8,8 км в Выгоничском, Жуковском, Клетнянском, Карачевском и Унечском районах. Помимо строительства новых газопроводов, идет подключение потребителей к существующим газопроводам, ежегодно выполняется технологическое присоединение порядка двух тысяч объектов.

Безопасность в приоритете

Брянских представителей СМИ интересовал вопрос поддержки малообеспеченных граждан при замене газового оборудования, эксплуатация которого представляет опасность. Сергей Густов отметил, что вопрос безопасности использования газа в быту – один из приоритетных для компании. В части поддержки малоимущих и льготных категорий потребителей эти вопросы решаются на уровне бюджетов субъектов РФ или муниципальных образований.

«Эту проблему мы ставим во всех субъектах – и получаем положительный отклик. Мы обсуждаем со всеми главами регионов замену устаревшего газового оборудования как в частных, так и в многоквартирных домах. И обращаемся с просьбой проводить эту работу в рамках капремонта зданий и систем газоснабжения. Потому что газификация в стране началась давно, многие внутридомовые газовые сети уже ветхие. Вопрос печного отопления, когда почти кустарную горелку ставят в печь и так отапливают дом – это, конечно, дикость и прошлый век. Есть такие моменты в Брянской области, в Тюменской области также часто встречаемся с таким газоиспользующим оборудованием. Конечно, замена такого оборудования на более эффективные

способы сжигания газа – это наша задача. », - сказал Густов. По его словам, в Брянской области совместно с Департаментом семьи, социальной и демографической политики разработан эффективный механизм поддержки малообеспеченных семей. Здесь идет речь о возмещении средств, которые они потратят на замену устаревшего оборудования. Порядка 500 семей в 2021 году получили финансовую поддержку со стороны региона.