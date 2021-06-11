Брянца будут судить за убийство брата

В Брянске будут судить 29-летнего местного жителя за убийство брата. По версии следствия, 19 января он находился в доме в поселке Радица-Крыловка . Между обвиняемым и старшим братом вспыхнула ссора. Находясь в ярости, он нанес ему многочисленные удары молотком по голове и телу. Потерпевший умер на месте.

- Раньше обвиняемый был судим за хищение и освободился из мест лишения свободы в 2018 году, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд для рассмотрения по существу.

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