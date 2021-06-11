Жители Жуковки часов не наблюдают

Фото: АО "Чистая планета".

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» повышает качество услуги, предоставляемой населению.

В Жуковском городском поселении произошел переход на подворовой сбор мусора. Жителям теперь не нужно дожидаться спецтехнику и выносить отходы к определенному времени. Сбор мусора осуществляется без участия собственников отходов.

- Такое решение было принято нами по просьбам жителей и совместно с руководством муниципального образования и перевозчиком отходов. Качество услуги, предоставляемой населению, должно улучшаться как в областном центре, так и в районах, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.