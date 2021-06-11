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Общество11 июня 2021 16:10

В Брянской области 12 июня ожидают дождь с грозой и сильным ветром

Ночью и утром местами может быть туман
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре.

Брянцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в субботу, 12 июня, ожидают дождь с грозой и порывистым ветром. Он подует в северо-восточном и северо-западном направлениях. При грозе порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Погода обещает быть облачной с прояснениями. Столбики термометров ночью поднимутся от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем – от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ночью и утром местами может быть туман.

Такая погода может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителей области просят быть осторожными и не забывать зонтики.

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