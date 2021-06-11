В Брянске у строящейся школы на улице Романа Брянского появился фундамент

Открытие новой школы, в соответствии с контрактом, запланировали на следующий год. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска у строящейся новой школы на улице Романа Брянского появился фундамент. Сейчас на всех четырех блок-секциях бетонируются плиты перекрытия первого этажа и вертикальные конструкции. Образовательное учреждение рассчитано на 1225 мест.

Контракт, стоимость которого составила 705 миллионов рублей, заключили в октябре прошлого года. Работу выполняет подрядная организация ООО «Стройдело».

- В день на объекте трудятся около 60 человек, в основном монолитчики, и десять единиц техники: экскаваторы, погрузчики, бетононасосы, самосвалы, - сообщают в пресс-службе брянской городской администрации. - Так как строительный процесс вышел из нулевого цикла, на прошлой неделе на площадке смонтировали башенный кран, который уже приступил к работе.

Открытие новой школы, в соответствии с контрактом, запланировали на следующий год. Она будет похожа на школы №71, которая открылась в сентябре 2019 года на территории старого аэропорта.

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