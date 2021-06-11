В Брянске изуродовали трафаретными надписями памятник архитектуры

В Советском районе Брянска злоумышленники на одном из домов, являющимся памятником архитектуры и градостроительства, нанесли десять трафаретных надписей с предложением работы по распространению наркотиков. Здание с изуродованным фасадом находится по адресу улица Калинина, 85. Прокуратура Брянской области провела проверку и завела уголовное дело.

Указанный дом включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и является памятником архитектуры и градостроительства «Торговые дома «Подворье».

- Материалы прокурорской проверки направили в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Виновным грозит уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

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