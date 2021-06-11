Укусившую участкового жительницу Брянска на год лишили свободы условно

Укусившая за палец участкового жительница Брянска получила условно год лишения свободы и также год испытательного срока. 43-летняя женщина ответит за свой поступок по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Приговор суда в законную силу не вступил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что виновная укусила за палец левой руки участкового уполномоченного полиции, который в тот момент пресекал ее противоправные действия. Женщина ранила полицейского и причинила ему физическую боль.

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