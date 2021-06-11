В брянском поселке мотоциклист врезался в легковушку и расшиб голову

В Брянске, в поселке Большое Полпино мотоциклист врезался в автомобиль. ДТП произошло в четверг, 10 июня, около шести часов вечера на улице Горького.

По предварительной информации , 37-летний водитель мотоцикла «Сузуки» без номера и без шлема ехал со стороны улицы Рылеева в сторону улицы Снежетьский Вал. Он врезался в автомобиль «Ауди», двигавшийся в попутном направлении.

- В ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом костей носа, перелом ребер слева, оскольчатый перелом левой ключицы, ушибы обоих легких, - сообщают в УГИБДД УМВД по Брянской области. –Его госпитализировали. Для установления состояния опьянения у водителя мотоцикла произвели забор крови.

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