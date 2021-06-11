В Брянской области от коронавируса за сутки умер еще один человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 374-х брянцев.

За сутки коронавирус выявили у 87 человек. Справились с заболеванием 66 пациентов. Медики провели 1679 исследований на коронавирус.

Всего в регионе опасный диагноз подтвердили у 41175 человек. Среди них 67 иногородних, сообщили в оперативном штабе в пятницу, 11 июня. Выздоровели 40198 пациентов. В медлабораториях выполнили 583071 тест на коронавирус.

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