На брянской автодороге перевернулся трактор

В брянской области на трассе перевернулся трактор. Фото6 скриншот видео "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

На брянской дороги перевернулся трактор. Видео с места ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях. Авария произошла днем 10 июня на автодороге Выгоничи-Трубчевск.

На записи видно, что в ДТП участвовал и легковой автомобиль. Сообщений о пострадавших нет.

Официальная информация от УГИБДД УМВД России по Брянской области пока тоже не поступала.

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