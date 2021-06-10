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Общество10 июня 2021 18:24

На брянской автодороге перевернулся трактор

Видео ДТП опубликовали в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянской области на трассе перевернулся трактор. Фото6 скриншот видео "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В брянской области на трассе перевернулся трактор. Фото6 скриншот видео "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

На брянской дороги перевернулся трактор. Видео с места ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях. Авария произошла днем 10 июня на автодороге Выгоничи-Трубчевск.

На записи видно, что в ДТП участвовал и легковой автомобиль. Сообщений о пострадавших нет.

Официальная информация от УГИБДД УМВД России по Брянской области пока тоже не поступала.

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