Жительнице Брянска грозит пять тысяч штрафа за оскорбление соседки

Жительницу Фокинского района Брянска осудят за оскорбление соседки. Обиженная горожанка заявила в прокуратуру. Во время проверки установили, что соседка женщины высказалась нецензурными словами в адрес заявительницы.

На соседку завели административное дело по статье «Оскорбление».

- Постановление прокурора и материалы проверки направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.- Оскорбительнице грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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