В Брянской области утвердят почетное звание «Заслуженный эколог»

На Брянщине появится почетное звание "Заслуженный эколог". Фото6 пресс-служба Брянской областной думы.

В Брянской области утвердят новое почетное звание «Заслуженный эколог» . Такое решение приняли депутаты в четверг, 10 июня, на заседании профильного комитета. Инициативу выдвинуло областное правительство. В заксобрании ее поддержали. Окончательное решение по введению нового звания примут на очередной сессии областной думы.

Звание в год будут присваивать лишь трем специалистам в области охраны окружающей среды. Проявившие себя в профессии экологи получат удостоверение и нагрудный знак, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

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