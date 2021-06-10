В Бежицком парке на ребенка упал чугунный забор

В Бежицком районе Брянска на девятилетнего ребенка упал чугунный забор. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Бежицком районе Брянска в парке на ребенка упал чугунный забор. Это произошло в среду, 9 июня, в 21.05. Об этом очевидцы в четверг , 10 июня, сообщили в соцсетях одной из групп. Там же опубликовали и снимки.

Девятилетний ребенок пошел с отцом на спортплощадку в парке имени Александра Пушкина. Школьник начал уходить и на него упал чугунный забор весом 200 -250 килограммов.

Сообщают, что ребенок лот удара потерял сознание. Его отправили в травмпункт.

По факту ЧП СУ СК России по Брянской области проводит проверку.

- Ребенок получил травмы не опасные для жизни, - сообщили в ведомстве «КП-Брянск». – Он находится в больнице под наблюдением медиков. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».