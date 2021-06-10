ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Crafter с выгодой до 16,5%

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ВТБ Лизинг предлагает специальные условия по приобретению автомобилей Volkswagen Crafter различных модификаций. Предложение действует до 30 июня 2021 г. и распространяется на модели Crafter 50 L5H3 и Crafter 50 L4H3 c двигателем TDI 80кВт 2020 года выпуска.

При приобретении Volkswagen Crafter 50 L5H3 в лизинг выгода от рекомендованной розничной цены составит 16,5%. При авансе 35% и сроке договора три года ежемесячный платеж будет равняться 58 000 рублей без переплат за лизинг. Благодаря финансовой аренде клиент дополнительно сэкономит более 1 000 000 рублей за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль. Если юридическое лицо сдаст собственную машину Volkswagen в трейд-ин, то получит дополнительную скидку до 150 000 рублей в зависимости от типа сдаваемого автомобиля*.

Версия Crafter с цельнометаллическим кузовом отличается рекордной для класса вместительностью и самой продвинутой системой крепления грузов, в том числе и под крышей. Машина подготовлена для последующей установки полок, стеллажей и шкафов для перевозки грузов. Проём боковой сдвижной двери имеет ширину 1311 мм, а расстояние от пола до потолка достигает 12196 мм, что позволяет комфортно загружать и разгружать грузы. Из основных характеристик Volkswagen Crafter производитель выделяет его практичность и экономичность в использовании.

Лицензия №1000.