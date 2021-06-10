Брянскому торговцу контрафактной обувью грозит два года лишения свободы

В Брянске будут судить предпринимателя за торговлю контрафактной обувью. Ему предъявляют обвинение в незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии дознания, 49-летний мужчина на рынке в Советском районе торговал кроссовками под видом оригинальной продукции известной фирмы. Он делал это ради получения прибыли. Правообладателю товарного знака причинен ущерб в сумме больше 838 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, -сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. - За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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