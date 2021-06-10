В Новозыбкове ищут пропавшего 69-летнего Виктора Иващенко

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

В брянском Новозыбове ищут пропавшего 69-летнего Виктора Иващенко. Пенсионер страдает потерей памяти, пишут волонтеры "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Мужчина ушел из дома в среду, 9 июня. Куда он направился, родные не знают.

Приметы Виктора Иващенко: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, лысый, голубые глаза. Пропавший был одет в темно-зеленый свитер, синие спортивные штаны с белыми полосками по бокам, обут - в синие резиновые шлепки.

Если вы видели Виктора Николаевича или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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