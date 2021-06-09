Жителя Брянска задержали с 35 граммами синтетических наркотиков

22-летнего жителя Брянска задержали с 29 полимерными свертками с синтетическими наркотиками. Молодой человек привлек внимание полицейских в Бежицком районе. Его остановил наряд патрульно-постовой службы. По внешним признакам он находился в состоянии наркотического опьянения.

При обыске у горожанина обнаружили запакованные для продажи наркотики. Оказалось, что с собой у него было 35 граммов запрещенных веществ. Он собирался реализовать партию в Брянске бесконтактным способом.

- Полицейские завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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