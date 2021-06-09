В Брянске полицейские задержали две группы фальшивомонетчиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские задержали две приступные группы фальшивомонетчиков. Во время следствия установили, что в декабре 2020 года двое жителей Клинцовского района 38-ми и 33-х лет, передвигаясь на автомобиле, расплачивались фальшивыми купюрами номиналом 5 тысяч рублей в небольших продуктовых магазинах на территории Унечского, Погарского и Клинцовского районов. Злоумышленники покупали продукты на сумму, не превышающую 500-1000 рублей.

Двух участников другой преступной группы , 42 и 49 лет, задержали за совершение аналогичного преступления в конце мая этого года на территории Клинцовского района. Раньше они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе связанных с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом фальшивых денег.

При осмотре автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, нашли и изъяли подготовленные для сбыта 13 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. По версии следствия, фальшивки задержанные приобрели бесконтактным способом на территории Московской области.

- На фальшивомонетчиков завели уголовные дела, -сообщают в пресс-службе УМВД России по Бярнской области. – Им придется ответить по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». – Им грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас их заключили под стражу.

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