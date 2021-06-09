В Брянске с объединили два автобусных маршрута до аэропорта. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске с 3 июня объединили автобусные маршруты №100А и 100Б. Они доставляют пассажиров в аэропорт. Маршрутка № 100 будет ходить в направлении «Аэропорт – Мичуринский – Памятник Летчикам – Автовокзал – Ж/д вокзал Брянск-1».

На линии работают три 3 микроавтобуса с интервалом движения 40 минут, сообщают в соцсетях в группе «Брянский автобус».

Узнать время отправления от конечных пунктов можно здесь.

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