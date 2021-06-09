В Брянске осудили банду военослужащих за хищение и продажу железнодорожного пути. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске осудили банду военнослужащих за похищение и продажу железнодорожного пути. В суде установили, что старший прапорщик и его сообщники в течение года демонтировали и полотно и сдавали его на металл. Деньги участники группировки делили между собой. Им удалось сдать несколько тонн, сообщают «Брянские новости». Они причинили значительный ущерб Минбороны России.

Прапорщик заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время рассмотрения дела прапорщик признал вину и назвал подельников. Он совершал преступление с еще четырьмя подельниками. В итоге уголовное дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке. Кроме того, он имеет ведомственные награды, раньше ни в чем предосудительном замечен не был, судим впервые, имеет на иждивении малолетних детей.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Осужденного оставили на прежнем месте службы. Он сохранил воинское звание.

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