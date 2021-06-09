В Брянске до 2024 года построят десять объектов водоснабжения за 430 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске до 2024 года планируют построить десять объектов водоснабжения, включенных в федеральный проект «Чистая вода». Ориентировочно из строительство обойдется в 430,3 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Из них 71,4 миллиона рублей хотят направить на создание девяти новых артезианских скважин, а 358,9 миллиона рублей на реконструкцию Бордовичского водозабора.

В этом году три новые артезианские скважины начнут действовать на территории Фокинского района, одна из них расположена в поселке. Белые Берега. Работу по их строительству уже выполняют. Глубина скважин составит 150 метров, производительность каждой – 1 тысяча 500 кубометров в сутки. Они придут на замену старых артезианских скважин, которые отработали по 30 лет.

Кроме того, в этом году выделили 66 миллионов рублей на реконструкцию двух объектов водоотведения в Бежицком районе: самотечного канализационного коллектора по улице Молодой Гвардии и самотечного канализационного коллектора по улице Металлургов. Предстоит крайне сложная и кропотливая работа, так как оба коллектора проходят под железной дорогой. Сейчас ведут последние согласования с ОАО «РЖД» и готовят котлованы для производства проколов под железнодорожным полотном.

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