В клинике ФГБУ «Брянская МВЛ» стартовала вакцинация животных против коронавирусной инфекции

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Вакцинация в ветеринарии является надежным способом защиты животных от целого ряда заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Домашние животные уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека, поэтому вопросам профилактической вакцинации уделяется особое внимание. Не является исключением новая коронавирусная инфекция (COVID-19) различных видов животных (домашних, диких, зоопарковых), так как с начала пандемии информация о заболевании поступила во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) более чем из 27 стран.

Учитывая значимость недопущения заболевания, подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ) разработана и зарегистрирована первая и единственная в мире вакцина «Карнивак–Ков» против каронавируса для животных. Международное непатентованное наименование: «Вакцина против коронавирусной инфекции плотоядных животных сорбированная инактивированная».

На сегодняшний день вакциной заинтересовались в разных странах мира. Среди них ближайшие соседи (Беларусь, Таджикистан), страны Евросоюза (Германия, Австрия, Польша, Греция) и страны дальнего зарубежья (Аргентина, Малайзия, Таиланд).

После двукратного применения вакцины с интервалом в 21 день формирование иммунного ответа у плотоядных животных против короновируса SARS-CoV-2 наступает через 14 суток. Продолжительность иммунитета составляет 6 месяцев. Производители вакцины не рекомендуют нарушать схему проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению иммунопрофилактики коронавирусной инфекции.

Заведующая ветеринарной клиникой ФГБУ «Брянская МВЛ» Инна Витальевна Короткая обращает внимание на некоторые моменты, которые необходимо знать владельцам животных:

- вакцинировать домашних животных (кошки, собаки) можно с 6 месячного возраста, пушных зверей (норки, куницы, лисы и др.) с 3-х месяцев;

- перед вакцинацией питомцу необходимо провести дегельминтизацию;

- обязателен осмотр животного ветеринарным врачом с проведением термометрии, так как вакцинации подлежат только клинически здоровые животные;

- вакцинация беременных животных и в первый месяц после родов запрещена.

После иммунизации у отдельных животных в течение 1-3 суток возможно незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, образование на месте введения вакцины припухлости, которая самопроизвольно исчезает через 7 суток. В случае возникновения у отдельных животных аллергических реакций необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Записать питомца на вакцинацию, а также получить подробную консультацию ветеринарного врача можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная,7. Тел 8(4832)32-23-30, e-mail veterinar@bmvl.ru.

Ветеринарная клиника ФГБУ «Брянская МВЛ»: с уважением к людям, с заботой к животным!