В Брянской области за сутки от коронавируса скончались еще три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области за сутки от коронавируса скончались еще три человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 373 жителей.

За сутки ковид-19 подтвердили у 82-х человек. Смогли справится с заболеванием 65 брянцев. Медики провели 1771 исследование на коронавирус, сообщили в региональном оперативном штабе 9 июня.

Всего с начала пандемии ковид-19 выявили у 41004 человек. Среди них 67 иногородних. Побороли инфекцию 40041 житель Брянщины. В медлабораториях региона выполнили 579528 тестов на COVID-19.

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