В Брянске в Пролетарском сквере на 30 процентов построили фонтан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска в капитально ремонтируемом Пролетарский сквере на 30 процентов готов фонтан. Здесь залили бетонное основание, в котором смонтировали трубы. В течение этой недели подрядчик установит опалубку, свяжет арматурный каркас. После бетоном зальют стенки чаши фонтана. Снаружи его облицуют гранитными плитами, а внутри уложат мозаику.

В общей сложности площадь благоустройства в Пролетарском сквере превысит 16,5 тысяч квадратных метров. Работы строители выполняют по графику. На капитальный ремонт объекта потратят из консолидированного бюджета около 31,5 миллиона рублей. Официальную сдачу общественной территории в эксплуатацию запланировали на конец июля. После этого Пролетарский сквер будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.

Сейчас подрядчик в сквере укладывает тротуарную плитку, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Ее уложат на площади около 2 тысяч 700 квадратных метров.

Работу выполнили наполовину. Постепенно видны очертания двух треугольных клумб справа от фонтана. Их уже обрамили бордюрами. Завозят грунт для заполнения.

В сквере, где идет реконструкция, появится 27 новых светильников . Для них уже забетонировали закладные детали. Также проложили новые электрокабели, в том числе для системы видеонаблюдения. Кроме того, установят по 12 лавочек с урнами.

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