В Брянской области от коронавируса скончались еще три человека

В Брянской области от коронавируса за прошедшие сутки скончались еще три человека. Общее число умерших составило 370 брянцев. Такие цифры 8 июня опубликовали в региональном оперативном штабе.

За сутки в регионе подтвердили 81 новый случай заболевания. Выздоровели 68 пациентов.

Общее число заболевших в Брянской области на 8 июня составило 40922, из них поправились 39976.

За все время эпидемии в регионе выполнили больше 577 тысяч тестов на инфекцию.

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