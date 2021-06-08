В Карачеве при столкновении двух автомобилей пострадала 48-летняя женщина

В Брянском Карачеве при столкновении ГАЗели и легковушки пострадала женщина-пешеход. ДТП произвола 7 июня около 15.25 на улице Первомайской.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля « ГАЗель Некст» ехал со стороны Брянска в сторону Орла и врезался в автомобиль ВАЗ-2183. Автомобиль стоял перед нерегулируемым переходом, за его рулем был 45-летний мужчина. От удара ВАЗ сбил 48-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Во время ДТП женщина сломала ногу, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ей назначили лечение и отпустили.

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