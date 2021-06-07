В Брянске в 2021 году на восьми улицах построят ливневую канализацию. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в 2021 году на восьми улицах построят ливневую канализацию. Ее проложат в рамках капитальных ремонтов дорожного полотна и строительства нового на восьми улицах областного центра. Новые магистрали уже в проекте согласовываются только с водоотводом, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Цена одного километра «ливневки» равнозначна стоимости 20 километров отремонтированного автодорожного полотна. За последние годы в областном центре сделали не меньше 36 километров ливневой канализации. Но все же строительство дорог важнее. Однако, там, где от подтопления страдает качество, ведут работы по обустройству систем отвода воды.

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