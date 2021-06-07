Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод»

приглашает на работу:

1. Термист з/плата от 27000 руб. до 38000 руб.

2. Токарь з/плата от 35000 руб.

3. Сверловщик з/плата от 27000 руб.

4. Фрезеровщик з/плата 30000 руб.

5. Мастер производственного участка з/плата 30000 руб.

6. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 35000

7. Слесарь-ремонтник з/плата 36000 руб.

8. Слесарь механосборочных работ з/плата от 30000 руб.

9. Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.

10.Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 руб.

11.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000руб.

Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе

типовых конфигураций 1С.

12.Главный технолог з/плата от 60000 до 70000 руб.

Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.

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