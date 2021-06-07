Брянское агропредприятие накажут за хранение селитры в железнодорожных вагонах

В Брянской области предприятие ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» хранило семь вагонов аммиачной селитры. Это несло опасность производственным объектам. Прокуратура провела проверку. Установили, что в семи железнодорожных вагонах, расположенных на территории предприятия в Навле находится взрывчатое вещество - аммиачная селитра. Кроме того, предприятие хранит агрохимикат - сульфат аммония в товарной упаковке на открытой площадке, а не в специализированном помещении.

- В сведения, характеризующие опасные производственные объекты, представленные обществом в контролирующий орган, информация об имеющемся взрывчатом веществе включена не была, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - С заявлением о переоформлении предоставленной обществу лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности предприятие в уполномоченный орган не обращалось.

Природоохранная прокуратура завела административные дела на юридические и должностные лица. Им придется ответить за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Руководителей предприятия потребовали устранить нарушения.

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