В Брянске иностранку за незаконное пересечение госграницы оштрафовали на 180 тысяч рублей

В Брянске за незаконное пересечение государственной границы осудили гражданку Украины. На 52-летнюю женщину завели уголовное дело.

Установили, что в марте 2017 года ей запретили въезд на территорию России до января 2020 года. Зная это, женщина сменила свою фамилию и получила заграничный паспорт на другое имя. Она девять раз пересекла Государственную границу Российской Федерации.

Во время предварительного расследования подсудимая признала свою вину и раскаялась в совершенном. Женщина также помогала следствию.

- Суд приговорил иностранку к штрафу в 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».