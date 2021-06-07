Состоявшего в банде брянца на восемь лет отправили в колонию за вымогательство. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске осудили местного жителя за вымогательство. В суде установили что с июля 2019 года по май 2020 года на территории в Брянске и Брянском районе 29-летний мужчина в составе организованной преступной группы неоднократно вымогал деньги у граждан под видом должностных лиц правоохранительных органов и под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих потерпевших.

А 16 мая пьяный осужденный находился в общественном месте. Он спровоцировал словесный конфликт с ранее незнакомым ему потерпевшим. Вместе с другим соучастником преступления, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разбил мужчине лицо.

На стадии предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Он способствовал изобличению и уголовному преследованию соучастников преступлений, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство.

- Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».