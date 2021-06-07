В Брянской области в июне родились 130 старожилов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области 130 старожилов в июне отметят свои юбилейные дни рождения. Кому-то из них уже исполнилось, а другим исполнится 90, 95 или 100 лет. Среди именинников 19 мужчин, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В День России, 12 июня, двойной праздник отметят шесть старожилов региона.

Самые популярные женские имена, которыми называли детей в 1920-х – начале 1930-х годов, – Мария, Анна, Татьяна и Антонина. Некоторых брянских долгожительниц нарекли редкими именами Изабелла, Ия, Танзиля.

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