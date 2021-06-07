Жительница Брянска через суд вернула 170 тысяч рублей за сорванный из-за коронавируса отдых в Турции

Жительница Брянска через суд вернула больше 170 тысяч рублей за сорванный из-за коронавируса отдых в Турции. Горожанка купила путевку за 188 тысяч рублей для себя, мужа и двоих детей в декабре 2019 года. Поездку планировали на июнь 2020-го. Но из-за коронавирусных ограничений она не состоялась.

Туроператор вернул только 17,5 тысячи рублей. А поездку предложил перенести на 2021 год. Но женщина на это не согласилась и обратилась в суд, пишут "Брянские новости". Она требовала вернуть оставшуюся сумму - больше 171 тысячи рублей, а также - 200 тысяч рублей за моральный вред и 171 тысячу рублей в качестве неустойки.

Дело рассматривали в Советском районном суде. Требования удовлетворили частично. Женщине вернут 171 тысячу рублей за поездку до 31 декабря 2021 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».