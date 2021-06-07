Брянца на 1,5 года лишили водительских прав за пьяную езду

В Брянске осудили местного жителя за пьяную езду и попытку дать взятку. В суде установили, что пьяный мужчина 17 января сел за руль автомобиля. Его остановил автоинспектор. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. К административной ответственности за аналогичное правонарушение его привлекали и раньше.

Когда инспектор составлял протокол, задержанный водитель, находясь в служебном автомобиле, положил на заднее сидение 10 тысяч рублей, предназначавшиеся в качестве взятки. О чем сотрудник ДПС немедленно сообщил в правоохранительные органы.

- Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением водительских прав 1, 5 года, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор не вступил в законную силу.

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