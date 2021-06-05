Облсуд не скостил срок экс-полицейскому из брянской Клетни

Осужденный за превышение должностных полномочиях и фальсификацию полицейский «отсидит» 6 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянский областной суд не смягчил приговор, вынесенный в Клетне местному полицейскому. Осужденный за превышение должностных полномочиях и фальсификацию «отсидит» шесть лет реального срока. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе облсуда.

Апелляционную жалобу подал сам осужденный. В прошлом он - начальник отделения уголовного розыска отделения полиции «Клетнянское». Он посчитал вынесенное ему в декабре 2020-го наказание чрезмерно суровым. Тогда, напомним, доказали, что фигурант уголовного дела, желая повысить статистические показатели своей работы, инсценировал сбыт и приобретение оружия - металлической булавы. Впоследствии за денежное вознаграждение потерпевший признался в совершенном преступлении.

Участвовали в инсценировки еще двое. Их полицейский подговорил на лжесвидетельстование.

Первоначально полицейского осудили на пять лет колонии общего режима. Позже к сроку добавили год – «всплыли» за два новых преступных эпизода. Также виновного лишили звания «майор полиции» и запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов.

Рассматривавший апелляционную жалобу Брянский областной суд подтвердил приговор районного суда.

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