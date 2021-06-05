В Брянске ищут пропавшего 72-летнего пенсионера

Фото: vk.com сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

В Брянске объявили поиск 72-летнего Аллахверди Акимова. Пенсионер вышел из дома и не вернулся. Произошло это в среду, 2 июня.

Информацию и ориентировку пропавшего брянца распространил добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

Известно, что пожилой мужчина проживает в Володарском районе Брянска. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: серая рубашка, черное трико, темно-синие пластиковые шлепанцы, желтая велюровая кепка.

Информацию о местонахождении старика сообщать следует в полицию либо волонтерам отряда по телефонам: 02, 102 (полиция), 88007005452 (горячая линия «Лизы Алерт).

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