Брянская прокуратура обжаловала оправдательный приговор главе Советской райадминистрации Колесникову

Брянская прокуратура обжаловала в Первом кассационном суде в Саратове оправдательный приговор главе администрации Советского района Алексею Колесникову. Жалобу подавал заместитель прокурора Брянской области Шойсорон Доржиев, сообщается на сайте суда. Решение вынесли 3 июня. Жалобу оставили без удовлетворения.

Напомним, Алексея Колесникова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считали, что в период режима самоизоляции в марте 2020 года глава районной администрации незаконно выдал пропуска индивидуальным предпринимателям, чтобы те могли работать в пандемию. Кроме того, чиновник выдал пропуск, позволяющий свободно передвигаться по территории Брянской области.

Уголовное дело рассматривали в Советском районном суде. Но в действиях Алексея Колесникова не нашли состава преступления.