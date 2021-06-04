"Динамо-Брянск" будет участвовать в соревнования Профессиональной Футбольной Лиги

"Динамо-Брянск" в следующем сезоне будет участвовать в соревнования Профессиональной Футбольной Лиги. В пятницу, 4 июня, состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза. Брянская команда получила лицензию ,поэтому будет участвовать в играх ПФЛ в сезоне 2021-2022 годов, сообщают в пресс-службе футбольного клуба.

Главным тренером команды назначили Александра Фомичева. До этого он занимал должность старшего тренера.

- Александр Фомичев уже начал заниматься комплектованием команды на новый сезон, - говорят в ФК "Динамо-Бярнск". - Дата начала первого сбора определится в ближайшее время.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»