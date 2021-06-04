В Брянскую область 7 и 8 июня приедет Поезд Победы

В Брянскую область 7 июня приедет Поезд Победы. Он будет находится в нашем регионе два дня. Состав прибудет на четвертую платформу станции Брянск-Орловский.

Поезд Победы - это музей. В нем собраны 150 скульптур героев войны, а также 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Экспозиция рассказывает о солдатской жизни и рисует картины мирного времени.

Запись на бесплатные экскурсии начнется в субботу, 5 июня.

Поезд Победы начал свое путешествие по стране в октябре прошлого года. Он проехал 41 город. Перед Брянском уникальный музей смогли увидеть жители Орла.

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