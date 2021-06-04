Житель брянского Суража до смерти избил сожителя матери

31-летнего жителя брянского города Сураж обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого. На мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 2 июня подозреваемый был в гостях у друга на улице Конституции в Сураже. ОН поссорился с сожителем своей матери, который проживал в доме. И несколько раз ударил мужчину по голове.

С травмами мужчину госпитализировали. Но медикам не удалось спасти ему жизнь.

- На месте происшествия следователи провели осмотр, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе регионального СКР. - С учетом собранных доказательств подозреваемому предъявлено обвинение.

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