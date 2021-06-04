На капитальный ремонт теплотрасс в Брянске выделили 9,8 миллиона рублей

На содержание и капитальный ремонт теплотрасс в Брянске выделили 9,8 миллиона рублей. Муниципалитет принял на баланс 45 километров сетей, которые были бесхозные, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас они инвентаризируются, - говорят в мэрии. - Составляются технические планы.

Параллельно в городе готовятся к отопительному сезону. Прошлый завершился позже обычного - 11 мая. После этой даты котельные приступили к профилактическим работам. Графики отключения котельных еще уточняются.

К зиме предстоит подготовить 2 571 многоквартирный дом, а также 240 учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта.

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