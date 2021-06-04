В Брянске возложили цветы к памятнику Федору Тютчеву

В Брянске возложили цветы к памятнику Тютчева в центре города. Церемония прошла в пятницу, 4 июня. В этот день ровно 60 лет исполнилось Тютчевскому празднику поэзии, который по традиции отмечают в Овстуге.

К памятнику Тютчева напротив Театральной площади пришли представители областных и городских властей, сотрудники брянских музеев. Из Овстуга почтить память поэта и дипломата приехали работники музея-заповедника.

В этом году из-за коронавируса праздник не удалось провести в обычном формате. Торжества растянули на десять дней. Основные мероприятия состоятся в Овстуге в субботу, 5 июня.

Первый праздник поэзии отметили в брянском Овстуге 4 июня 1961 года. Тогда же открыли первый памятник Федору Тютчеву на Брянщине.

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