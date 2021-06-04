В Брянске у прохожего в пакете полицейские обнаружили наркотик

В Брянске полицейские в пакете у задержанного прохожего обнаружили наркотик. Подозрительного горожанина заметили во время патрулирования. Его поведение вызвало подозрение. От мужчины не пахло спиртным, но состояние сильного опьянения было очевидно.

Полицейские осмотрели его пакет и нашли в нем кальян и сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это –марихуана. Мужчина пытался соврать, что нашел пакет в Володарском районе.

- По решению суда его могут приговорить к лишению свободы на срок до трех лет по статье «Незаконное хранение наркотических средств», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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