В Брянске возле Бежицкого рынка снесут продовольственный киоск

В Брянске снесут продовольственный киоск остановке «Бежицкий рынок». Депутаты Городского Совета проголосовали за то, что бы его исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

- Место размещения киоска не соответствует градостроительному законодательству и нормативам, регулирующим размещение объектов мелкорозничной торговли, - пояснили в пресс-службе Брянского городского Совета. - Данный киоск попадает в зону реконструкции автодороги.

Этот вопрос рассмотрят на заседании комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»