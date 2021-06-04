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Общество4 июня 2021 13:35

В Брянске на Телецентре оборудуют пункт отдыха водителей автобуса

Аналогичный павильон уже установили на остановке «Бульвар Щорса»
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на Телецентре планируют установить пункт отдыха водителей автобуса. Фото: "Брянский автобус".

В Брянске на Телецентре планируют установить пункт отдыха водителей автобуса. Фото: "Брянский автобус".

В Брянске на Телецентре планируют установить пункт отдыха водителей автобуса. К павильону подведут электричество, воду. Помещения оснастят санузлом, местами для отдыха и приёма пищи. Об этом сообщили в группе «Брянский автобус», там же опубликовали и фото.

Напомним, аналогичный пункт отдыха для водителей появился в Володарском районе на остановке «Бульвар Щорса». Для удобства работников предприятия такие павильоны установят еще на пяти остановках.

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