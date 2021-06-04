В Брянске работу автобусов продлят до полуночи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске работу автобусов продлят до полуночи. С 1 июля отменят т 30 маршрутных такси. Среди них - № 10, 38, 47 и 88. На замену им выйдут троллейбус №14т и автобусы №11а, 31а, 48а соответственно.

На этих маршрутах сократят интервал движения общественного транспорта. Также изменят их график движения. Пассажиров будут перевозить с 6.00 до 24.00, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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