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Общество4 июня 2021 12:29

Из Брянска 4 июня стартовали авиарейсы в Геленджик

Перелеты продлят до 30 августа
Надежда ПЕТРУНИНА
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Из Брянска 4 июня стартовали авиарейсы в Геленджик. Фото: "Международный аэропорт Брянск".

Из Брянска 4 июня стартовали авиарейсы в Геленджик. Фото: "Международный аэропорт Брянск".

Из Брянска 4 июня стартовали рейсы в Геленджик. Самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел по расписанию. Он сейчас на пути в Брянск. Его прибытия в аэропорт ожидают после полудня, сообщают в соцсети в группе «Международный аэропорт Брянск».

Между Брянском и Геленджиком рейсы будут выполнять дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Перелеты продлят до 30 августа.

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