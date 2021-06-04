В Суземском районе с собственников многоквартирных домов незаконно списали 530 тысяч рублей

В Суземском районе Брянской области управляющая компания сняла с лицевых счетов 32-х многоквартирных домов деньги за якобы оказанные услуги по содержанию и ремонту. На самом деле отдельные виды работ не были выполнены.

Прокуратура провела проверку. Выяснили, что с собственников деньги списывали незаконно. Сумма необоснованных взысканий составила 530 тысяч рублей.

- Прокуратура внесла представление директору организации, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.- Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле.

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